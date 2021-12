Alec Baldwin scoppia in lacrime in un’intervista: le sue prime parole dopo l’incidente mortale sul set (Di giovedì 2 dicembre 2021) dopo l’incidente accaduto sul set di ‘Rust’ dove è morta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, colpita da un proiettile sparato da una pistola vera che non doveva essere presente sul set, Alec Baldwin ha parlato per la prima volta in un’intervista. Leggi anche -> ‘Rust’, è una vera e propria maledizione: un operatore morso da un ragno velenoso rischia grosso In questa intervista concessa a George Stephanopoulos di ‘Good Morning America’ l’attore è scoppiato in lacrime mentre raccontava: “Era una persona amata da tutti coloro che hanno lavorato con lei, apprezzata da tutti coloro con cui hanno lavorato”. A quel punto l’attore ha raccontato in lacrime: “Ancora faccio fatica a credere che… non mi sembra vero. Non ho premuto ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 2 dicembre 2021)accaduto sul set di ‘Rust’ dove è morta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, colpita da un proiettile sparato da una pistola vera che non doveva essere presente sul set,ha parlato per la prima volta in. Leggi anche -> ‘Rust’, è una vera e propria maledizione: un operatore morso da un ragno velenoso rischia grosso In questa intervista concessa a George Stephanopoulos di ‘Good Morning America’ l’attore èto inmentre raccontava: “Era una persona amata da tutti coloro che hanno lavorato con lei, apprezzata da tutti coloro con cui hanno lavorato”. A quel punto l’attore ha raccontato in: “Ancora faccio fatica a credere che… non mi sembra vero. Non ho premuto ...

