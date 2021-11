Juventus indagata, “John Elkann convoca una riunione ristretta: ‘Andrea è impresentabile'”. Sono 6 i club coinvolti negli scambi gonfiati (Di martedì 30 novembre 2021) scambi tra giocatori dai valori gonfiati, partenze e ritorni sospetti e, soprattutto, un boom di plusvalenze che Sono raddoppiate in tutta la Serie A dal 2015, passando da 381 milioni a 739. Dall’inchiesta sulle operazioni di mercato che hanno messo i vertici della Juventus nel mirino dei procuratori Sono emerse numerose operazioni che coinvolgono in totale, non sempre in collegamento col club bianconero, sei club di Serie A. Intanto, secondo un’indiscrezione pubblicata da La Verità, John Elkann ha espresso la volontà, nel corso di una riunione ristrettissima svoltasi ieri a Torino, di rimpiazzare il cugino Andrea Agnelli alla guida della società. Dall’asse Juve-Genoa al caso Osimhen: le operazioni sospette I numeri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021)tra giocatori dai valori, partenze e ritorni sospetti e, soprattutto, un boom di plusvalenze cheraddoppiate in tutta la Serie A dal 2015, passando da 381 milioni a 739. Dall’inchiesta sulle operazioni di mercato che hanno messo i vertici dellanel mirino dei procuratoriemerse numerose operazioni che coinvolgono in totale, non sempre in collegamento colbianconero, seidi Serie A. Intanto, secondo un’indiscrezione pubblicata da La Verità,ha espresso la volontà, nel corso di unaristrettissima svoltasi ieri a Torino, di rimpiazzare il cugino Andrea Agnelli alla guida della società. Dall’asse Juve-Genoa al caso Osimhen: le operazioni sospette I numeri ...

Advertising

Corriere : Plusvalenze, Juventus indagata per falso in bilancio: nell’inchiesta Agnelli, Nedved e ... - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Inchiesta sulle plusvalenze: la #Juventus è indagata per falso in bilancio [?? Corriere della Sera] - GoalItalia : Guardia di Finanza nella sede del club bianconero: acquisiti i documenti sui trasferimenti degli ultimi tre anni - Dejanino87 : RT @MattehwScm: Juventus attualmente : - Plusvalenze - Falso in bilancio - Dirigenza indagata - Ex dirigenti indagati - Presidente indag… - GonzaInterista : RT @MattehwScm: Juventus attualmente : - Plusvalenze - Falso in bilancio - Dirigenza indagata - Ex dirigenti indagati - Presidente indag… -