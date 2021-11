Chiellini sul razzismo: 'Sosterrò sempre Koulibaly e Osimhen' (Di martedì 30 novembre 2021) "Oggi il calcio italiano affronta un'altra sfida: l'orribile razzismo vissuto dai giocatori di colore o in generale dal diverso background etnico. In questa stagione abbiamo già visto tanti incidenti ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 novembre 2021) "Oggi il calcio italiano affronta un'altra sfida: l'orribilevissuto dai giocatori di colore o in generale dal diverso background etnico. In questa stagione abbiamo già visto tanti incidenti ...

Advertising

sportli26181512 : #Chiellini sul razzismo: 'Sosterrò sempre Koulibaly e Osimhen': Il capitano della Juve si mette in difesa dei suoi… - Luv23829401 : questo assistente ha la stessa voce di chiellini, non riesco a prenderlo sul serio - realwarriale2 : RT @napolista: #Chiellini ha finalmente capito come combattere il nazi…il razzismo. In cinque semplici mosse Sul Guardian l’estratto del r… - napolista : #Chiellini ha finalmente capito come combattere il nazi…il razzismo. In cinque semplici mosse Sul Guardian l’estra… - bioch2000 : @chiellini 10 sul campo -