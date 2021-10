Pensioni, così quota 102 e 104 in legge di bilancio con deroghe per precoci e usuranti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel piano del ministro Franco quota 102 nel 2022 e quota 104 nel 2023. La Lega frena:?il confronto resta aperto fino al varo della manovra. Possibili deroghe per lavori usuranti e «precoci» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel piano del ministro Franco102 nel 2022 e104 nel 2023. La Lega frena:?il confronto resta aperto fino al varo della manovra. Possibiliper lavorie «

Advertising

fisco24_info : Pensioni, così quota 102 e 104 in legge di bilancio con deroghe per precoci e usuranti: Nel piano del ministro Fran… - garbugli_la : RT @alfredodattorre: Siccome la popolazione cala, bisogna far lavorare le persone più a lungo e non aumentare le pensioni minime. Così nasc… - garbugli_la : RT @alfredodattorre: Quindi, siccome la natalità diminuisce, anziché affrontare le cause del calo, dobbiamo ridurre anche le pensioni. Con… - lamico_dellABC : RT @alfredodattorre: Siccome la popolazione cala, bisogna far lavorare le persone più a lungo e non aumentare le pensioni minime. Così nasc… - Nath67Lic : RT @alfredodattorre: Siccome la popolazione cala, bisogna far lavorare le persone più a lungo e non aumentare le pensioni minime. Così nasc… -