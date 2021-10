God of War non solo PS4, il gioco sta per arrivare anche su PC! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo Days Gone, Death Stranding e Horizon: Zero Dawn arriva la conferma di un nuovo gioco PlayStation in arrivo su PC, ovvero God of War. A rivelarlo è proprio Santa Monica Studio in un post sul blog ufficiale di PlayStation. Ebbene, God of War del 2018 sbarcherà su PC il 14 gennaio 2022. "Il nostro obiettivo principale era esaltare i meravigliosi contenuti sviluppati dal team e sfruttare il potente hardware del PC per plasmare una versione di God of War graficamente splendida e dalle altissime prestazioni" si legge nel post. "Godetevi la visuale cinematografica senza interruzioni in tutto il suo splendore: seguite Kratos e Atreus nel loro viaggio tra i mondi con la possibilità di risoluzione 4K su dispositivi supportati e di frame rate illimitato". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo Days Gone, Death Stranding e Horizon: Zero Dawn arriva la conferma di un nuovoPlayStation in arrivo su PC, ovvero God of War. A rivelarlo è proprio Santa Monica Studio in un post sul blog ufficiale di PlayStation. Ebbene, God of War del 2018 sbarcherà su PC il 14 gennaio 2022. "Il nostro obiettivo principale era esaltare i meravigliosi contenuti sviluppati dal team e sfruttare il potente hardware del PC per plasmare una versione di God of War graficamente splendida e dalle altissime prestazioni" si legge nel post. "Godetevi la visuale cinematografica senza interruzioni in tutto il suo splendore: seguite Kratos e Atreus nel loro viaggio tra i mondi con la possibilità di risoluzione 4K su dispositivi supportati e di frame rate illimitato". Leggi altro...

