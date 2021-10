Ultime Notizie Serie A: inibizione per Lotito, Biraghi parla di Vlahovic (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.53 – Tamponi Lazio: ecco la sentenza della Corte Federale. inibizione per LotitoArriva la sentenza della Corte Federale sul caso tamponi che riguarda la Lazio: ecco tutti i dettagli nello specifico. Le UltimeOre 13.25 – Juventus, Dybala salta l’allenamento. Le sue condizioniInfortunio Dybala: gli aggiornamenti dopo l’allenamento della Juventus in vista dei prossimi impegni del club bianconero. Gli aggiornamentiOre 11.45 – Milan, rinnovo Theo Hernandez: la proposta dei rossoneri al franceseIl Milan è a lavoro per il rinnovo di Theo Hernandez. Ecco la proposta dei rossoneri al terzino francese. I dettagliOre 11.35 – Fiorentina, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.53 – Tamponi Lazio: ecco la sentenza della Corte Federale.perArriva la sentenza della Corte Federale sul caso tamponi che riguarda la Lazio: ecco tutti i dettagli nello specifico. LeOre 13.25 – Juventus, Dybala salta l’allenamento. Le sue condizioniInfortunio Dybala: gli aggiornamenti dopo l’allenamento della Juventus in vista dei prossimi impegni del club bianconero. Gli aggiornamentiOre 11.45 – Milan, rinnovo Theo Hernandez: la proposta dei rossoneri al franceseIl Milan è a lavoro per il rinnovo di Theo Hernandez. Ecco la proposta dei rossoneri al terzino francese. I dettagliOre 11.35 – Fiorentina, ...

Advertising

fanpage : 'Un altro esempio di pacifici manifestanti NoGreenPass a #Trieste. Una gomma tagliata a una nostra auto Rai', la de… - Agenzia_Ansa : Nuovo record da metà luglio dei contagi da Covid nel Regno Unito, che toccano nelle ultime 24 ore il picco di 49.15… - fanpage : 'Siamo qui per tutti i lavoratori e cittadini italiani; per tutte le categorie in difficoltà in giro per il mondo p… - gilnar76 : Ultime Notizie Serie A: retroscena Orsato, Icardi Wanda senza fine #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: le parole di Allegri pre Zenit Juve, le ultime su Dybala #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -