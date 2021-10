Tassotti | «Milan | servono 4 punti in Champions League Pioli…»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Mauroha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: le sue parole sulMauroha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni sul. PASSAGGIO AGLI OTTAVI DI FINALE – «Per passare il turnoalmeno 4contro il Porto, meglio 6. Penso che con la mentalità vista contro l’Hellas nel secondo tempo ma non solo, possa riuscire a vincere anche a Madrid contro l’Atletico. Al momento nulla è scontato anche se quello zero in classifica pesa». PORTO– «Affrontare questo tipo di partite fa bene soprattutto ai giovani per la loro crescita non solo tecnica ma anche psicologica. Ilha una sua fisionomia. Mi aspetto una squadra ...

...per "Champions Live" condotto da Alberto Brandi con ospiti Mauro, Riccardo Ferri, Sandro Sabatini e, per quanto concerne i casi di moviola, Graziano Cesari. SKY . Sulla pay tv Porto -...Quest'oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato una bandiera del, che sa bene cosa vuol dire affrontare gare di stampo internazionale. Si tratta di Mauro, ex difensore e vice - ...Le idee di Pioli? " In difesa ormai vanno uomo contro uomo. Pensi alla partita con l’Atalanta: Kjaer in pressione su Zapata e Tomori su Malinovskyi. Non hanno paura dei duelli. Tomori ha portato veloc ...Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, ha elogiato il lavoro svolto da Stefano Pioli alla guida dei rossoneri ...