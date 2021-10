Porto-Milan, Maldini: “Servono nove punti per passare il turno” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Zero punti dopo due partite, stasera i tre punti peseranno di più. Ma non è una gara da dentro o fuori, per avere delle chance di passare il turno Servono nove punti. Tutto sta a noi. Non dobbiamo snaturarci, al di là delle assenze e degli avversari”. Così il dirigente del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset’ a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Porto, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Su Ballo-Touré, questa sera titolare: “Deve giocare, ha grandi capacità atletiche. La lingua può essere un problema, ma a volte c’è bisogno anche di sbagliare per imparare. Il nostro è un processo di maturazione iniziato due anni fa, ma per ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “Zerodopo due partite, stasera i trepeseranno di più. Ma non è una gara da dentro o fuori, per avere delle chance diil. Tutto sta a noi. Non dobbiamo snaturarci, al di là delle assenze e degli avversari”. Così il dirigente del, Paolo, è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset’ a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Su Ballo-Touré, questa sera titolare: “Deve giocare, ha grandi capacità atletiche. La lingua può essere un problema, ma a volte c’è bisogno anche di sbagliare per imparare. Il nostro è un processo di maturazione iniziato due anni fa, ma per ...

