Gli ululati razzisti a Moise Kean dal settore ospiti della Roma (VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) ululati razzisti contro Moise Kean dal settore ospiti durante Juventus-Roma di ieri sera all'Allianz Stadium di Torino. Al 27? del primo tempo, l'attaccante azzurro riceve il pallone in profondità, vicino al settore dove sono ospitati i tifosi Romanisti. E da lì partono, inequivocabili, gli ululati verso Kean. L'articolo ilNapolista.

