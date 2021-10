Amministrative | Salvini “Non abbastanza bravi a costruire alternativa”

(Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nelle grandi città abbiamo perso l'occasione di cambiare, abbiamo sbagliato noi, non siamo statiun'”. Così il leader della Lega, Matteo, ai microfoni di ‘Fuori dal Corò su Rete 4, commentando gli esiti delle elezioni. Poi lancia una stoccata al segretario del Pd Enrico Letta sull'astensionismo: “tutti abbiamo evidentemente sbagliato qualcosa”, ricordando come queste siano “le ultime ore per firmare via speed da casa per i referendum sulla Giustizia”.(ITALPRESS).

Tra domenica 17 e lunedì 18 ottobre, gli elettori di Roma, Torino e Trieste, insieme a quelli di altri comuni più piccoli, sono ritornati alle urne per decidere il futuro sindaco.