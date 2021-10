Un elettore è stato denunciato per aver fotografato una scheda in un seggio di Roma (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Stava fotografando la scheda elettorale nella cabina. Per questo un 64enne Romano è stato denunciato dai militari della stazione Trullo per violazione dei divieti nel corso di votazioni elettorali. L'episodio è avvenuto ieri alle 18 nel seggio elettorale di via Massa Marittima, in zona Trullo. A chiamare il 112 il vicepresidente del seggio. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato il telefono del 64enne e la scheda che è stata poi annullata dal presidente. Nessun disagio all'interno del seggio. Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Stava fotografando laelettorale nella cabina. Per questo un 64enneno èdai militari della stazione Trullo per violazione dei divieti nel corso di votazioni elettorali. L'episodio è avvenuto ieri alle 18 nelelettorale di via Massa Marittima, in zona Trullo. A chiamare il 112 il vicepresidente del. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato il telefono del 64enne e lache è stata poi annullata dal presidente. Nessun disagio all'interno del

