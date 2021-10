Roma, picchia la moglie davanti ai figli: arrestato 42enne dell'Ecuador (Di lunedì 18 ottobre 2021) I carabinieri della Stazione Roma Torpignattara hanno arrestato un cittadino dell'Ecuador di 42 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) I carabinieria StazioneTorpignattara hannoun cittadinodi 42 anni, già conosciuto alle forze'ordine, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e ...

Advertising

VittorioSgarbi : Roma: questo agente in borghese che picchia un manifestante va radiato dalla Polizia. VERGOGNA!… - eziomauro : No Green Pass, denunciato il poliziotto in borghese ripreso mentre picchia un manifestante - repubblica : No Green Pass, poliziotto in borghese ripreso mentre picchia un manifestante, è polemica. Indaga la Digos [di Viola… - erosbonse : Picchia e stalkera, ma piange come un vero napoletano e perché meriterebbe la roma poi? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, picchia la moglie davanti ai figli: arrestato 42enne -