Proiettile a sede Rai Firenze | minacce contro i giornalisti e il presidente Giani

«O vi date una calmata, giornalisti e Giani, o il piombo vi zittirà per sempre». E' il testo dell'allucinante messaggio, accompagnato da un Proiettile, fatto recapitare stamani, 18 ottobre 2021, alla sede della Rai della Toscana. Immediata la reazione del sindacato dei giornalisti

