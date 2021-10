Advertising

CaressaGiovanni : L'infettivologo accusa Londra: 'Stanno facendo circolare il Covid, se parte una variante brutta l'Italia a rischio' -

Ultime Notizie dalla rete : infettivologo accusa

Globalist.it

Un monito e una: "L'Italia ha avuto un atteggiamento rigoroso rispetto alla pandemia mentre il Regno Unito ha ... Il discorso - conclude l'- è sempre quello: se il virus circola ...L'ed ex primario all'ospedale Sacco Massimo Galli, coinvolto nell'inchiesta milanese sui ... in cui Galli è indagato con l'di falso per aver taroccato un verbale della commissione ...Da oggi la Procura di Milano si ritrova di certo meno forte. Da oggi infatti la stanza numero 564 al quinto piano del palazzo è vuota. Il pubblico ministero Luigi Furno ha lasciato sedia (rigorosament ...Dalle intercettazioni dell’inchiesta sui concorsi pilotati, che vede tra gli indagati il professore Massimo Galli, emerge come alcuni dirigenti ...