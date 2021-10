Green pass e tamponi, assalto alle farmacie (Di lunedì 18 ottobre 2021) in coda 18 ottobre 2021 08:08 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 ottobre 2021) in coda 18 ottobre 2021 08:08 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gry - - > leggi ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - SamuelBrunelli : I no vax e no green pass realmente convinti che il problema principale del momento si un pezzo di carta e una puntu… - VioletPunk : @ilrisolutoreIT Ieri un controllore in treno diceva lo stesso! In servizio doveva aver il green pass, fuori servizi… -