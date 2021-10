Mai più fascismi: immagini dalla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a San Giovanni a Roma (Di domenica 17 ottobre 2021) A Roma oltre 100mila persone sono scese in Piazza San Giovanni in occasione della manifestazione indetta dai sindacati per rispondere all’assalto alla sede nazionale della Cgil da parte di diversi manifestanti No Pass e dai quadri di Forza Nuova. In Piazza, oltre a Cgil, Cisl e Uil, anche le associazioni Libera, Anpi e Arci. Presenti anche l’ex premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il segretario del Pd Enrico Letta e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Le immagini di Mariagiulia Trombini. Le immagini della manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro i fascismi Leggi su tpi (Di domenica 17 ottobre 2021) Aoltre 100mila persone sono scese in Piazza Sanin occasione dellaindetta dai sindacati per rispondere all’assalto alla sede nazionale dellada parte di diversi manifestanti No Pass e dai quadri di Forza Nuova. In Piazza, oltre ae Uil, anche le associazioni Libera, Anpi e Arci. Presenti anche l’ex premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il segretario del Pd Enrico Letta e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ledi Mariagiulia Trombini. Ledelladie Uil contro i

