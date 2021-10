Juventus, i convocati per il match con la Roma: in attacco poche alternative (Di domenica 17 ottobre 2021) Di seguito i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per il match Juventus–Roma. Szczesny, Pinsoglio, Perin; De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani; Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski; Morata, Kean, Kaio Jorge. poche alternative in attacco per il tecnico livornese che dovrà affidarsi alla coppia Morata-Kean. Leggi su footdata (Di domenica 17 ottobre 2021) Di seguito i giocatorida Massimiliano Allegri per il. Szczesny, Pinsoglio, Perin; De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani; Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski; Morata, Kean, Kaio Jorge.inper il tecnico livornese che dovrà affidarsi alla coppia Morata-Kean.

