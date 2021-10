(Di domenica 17 ottobre 2021) "Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista, innanzitutto per i tifosi di calcio, per i quali dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amicoha ...

Advertising

sportli26181512 : Anche Correa si scusa: 'Luiz Felipe ha sbagliato gesto, io la reazione. Andiamo avanti': Anche Correa si scusa: 'Lu… - AntoninoHetfiel : @marifcinter Io, Daniele, avrei preferito Thuram anche con mezza gamba alle visite mediche. Sapevo di Correa giocat… - LALAZIOMIA : #Calcio Anche Correa si scusa: 'Luiz Felipe ha sbagliato gesto, io la reazione' - Gazzetta_it : 'Luiz Felipe ha sbagliato gesto, io la reazione. Andiamo avanti'. Le scuse ai tifosi di #Correa - infoitsport : Calciatori, a volte rivali ma anche grandi amici: Luiz Felipe, Correa e tutti gli altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Correa

"Era solo per abbracciarlo e scherzare sul risultato, per quanto la nostra amicizia lo permette" aveva spiegato il difensore, ma siache l'arbitro Irrati (che l'ha espulso) hanno dimostrato di ...Le vacanze insieme, un anno a Formentera e l'altro a Ibiza,con compagne al seguito; la voglia di scherzare che due ragazzi condividono in ogni momento ... Luiz Felipe esono stati questo ...Il difensore della Lazio ha festeggiato oltremodo la vittoria salendo sulle spalle dell’amico e rivale Correa: espulsione e chiarimento social ...I due sudamericani, comunque, non sono certo gli unici ad aver stabilito un legame fortissimo fuori dal campo. Amici, amici e poi ti portano via…i tre punti. E ci sono storie che dimostrano che persin ...