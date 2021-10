Tapiro d’oro, la replica di Striscia sul caso Ambra Angiolini (Di sabato 16 ottobre 2021) “L’amica Ambra Angiolini, ci tengo a dirlo, è stata avvicinata in modo amichevole dal Tapiroforo Valerio Staffelli: nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio. Anzi!”. Striscia la Notizia, con un comunicato firmato direttamente dal Tapiro d’oro e indirizzato alla ministra Elena Bonetti, prende posizione dopo le polemiche e le critiche legate al servizio con cui il tg satirico ha consegnato il ‘premio’ all’attrice Ambra Angiolini per la fine della relazione con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. È quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Ansa’. LEGGI ANCHE –> Dopo la questione Tapiro a Ambra Angiolini, Vanessa Incontrada ha bloccato i commenti sui social “Gentile ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 16 ottobre 2021) “L’amica, ci tengo a dirlo, è stata avvicinata in modo amichevole dalforo Valerio Staffelli: nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio. Anzi!”.la Notizia, con un comunicato firmato direttamente dale indirizzato alla ministra Elena Bonetti, prende posizione dopo le polemiche e le critiche legate al servizio con cui il tg satirico ha consegnato il ‘premio’ all’attriceper la fine della relazione con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. È quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Ansa’. LEGGI ANCHE –> Dopo la questione, Vanessa Incontrada ha bloccato i commenti sui social “Gentile ...

AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - Striscia : Ambra Angiolini: la risposta del Tapiro d'oro alla ministra Bonetti @VStaffelli #AmbraAngiolini - Mareluna1926 : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - veroinansia : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - giornalettismo : Con un comunicato firmato dal Tapiro d'oro e indirizzato alla ministra Elena Bonetti, Striscia prende posizione dop… -