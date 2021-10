“Mai più fame”: l’appello di Azione contro la fame per la Giornata Mondiale dell’alimentazione (Di sabato 16 ottobre 2021) Tiziano Ferro, Federica Pellegrini, Dario Vergassola. Ma anche Carlo Petrini, Marco Cappato, Ferruccio De Bortoli, Peter Gomez e Marco Tarquinio. E ancora gli influencer Chiara Maci, Germano Lanzoni (de “Il Milanese Imbruttito”) e Vincenzo Maisto (de “Il Signor Distruggere). Sono solo alcuni dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del cinema (qui la lista completa dei primi firmatari) che hanno firmato “Mai più fame”, il manifesto redatto da Azione contro la fame in occasione della Giornata Mondiale dell’AlimentAzione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno e in vista dei prossimi appuntamenti internazionali che attendono il Governo, a cominciare dal summit finale del G20 (30-31 ottobre) a ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 ottobre 2021) Tiziano Ferro, Federica Pellegrini, Dario Vergassola. Ma anche Carlo Petrini, Marco Cappato, Ferruccio De Bortoli, Peter Gomez e Marco Tarquinio. E ancora gli influencer Chiara Maci, Germano Lanzoni (de “Il Milanese Imbruttito”) e Vincenzo Maisto (de “Il Signor Distruggere). Sono solo alcuni dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del cinema (qui la lista completa dei primi firmatari) che hanno firmato “Mai più”, il manifesto redatto dalain occasione delladell’Aliment, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno e in vista dei prossimi appuntamenti internazionali che attendono il Governo, a cominciare dal summit finale del G20 (30-31 ottobre) a ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La violenza e le intimidazioni non saranno mai strumenti della Politica. Esprimo la solidarietà di tutto il… - welikeduel : 'Abbiamo bisogno, oggi più che mai, di verità e giustizia per Giulio Regeni' #propagandalive #veritapergiulioregeni - RobertoBurioni : il successo Italiano è doppio, visto che la percentuale di persone da vaccinare è in Italia la più bassa, avendo no… - Rob97052180Rob : @cgilnazionale Avete chiaro che il tema #pensiomi ha una sua priorità per gli over 60? Soprattutto donne single che… - RetwittL : RT @angelaalacchi: Non ti ebbi e non ti avrò forse mai. Qualche parola, uno sfiorarsi come al bar l’altro ieri, niente di più. È una pena,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Caritas: nell'anno del Covid aiutate 2 milioni di persone Quasi il 30 per cento dei 'nuovi poveri', quelli legati alla pandemia che mai si erano rivolti alla ... oltre i due terzi (esattamente il 70,3%) non ha fatto più ricorso ai servizi Caritas. È un dato, ...

Scontro destra - sinistra e caccia a incerti per partitissima Campidoglio Dalla violenza e dai manganelli non è mai nata la giustizia, il lavoro, il benessere, la democrazia"... Rachele Mussolini di Fdi, la consigliera più votata, guiderà la prima seduta d'Assemblea. Se il ...

iRobot Braava 390T, oggi o mai più (occasione -46%) Punto Informatico Quasi il 30 per cento dei 'nuovi poveri', quelli legati alla pandemia chesi erano rivolti alla ... oltre i due terzi (esattamente il 70,3%) non ha fattoricorso ai servizi Caritas. È un dato, ...Dalla violenza e dai manganelli non ènata la giustizia, il lavoro, il benessere, la democrazia"... Rachele Mussolini di Fdi, la consiglieravotata, guiderà la prima seduta d'Assemblea. Se il ...