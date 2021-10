Report settimanale: il presidente Putin riconosce il ruolo delle criptovalute nei pagamenti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le criptovalute hanno ricevuto riconoscimenti da numerose personalità note negli ultimi anni e gli elogi continuano ad arrivare Putin afferma che le criptovalute possono essere utilizzate per i pagamenti Il presidente russo Vladimir Putin si è unito alla lunga lista di ammiratori di Bitcoin dopo aver ammesso all'inizio di questa settimana che le criptovalute possono essere utilizzate come mezzo di pagamento. Ha fatto questo commento rispondendo a Hadley Gamble della CNBC all'evento Russian Energy Week. Putin ha ammesso che usare le criptovalute per pagare beni e servizi è perfettamente consentito. Tuttavia, pensa che sia ancora presto per Bitcoin sostituire il dollaro USA per i trader globali. Putin ha anche toccato la ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lehanno ricevuto riconoscimenti da numerose personalità note negli ultimi anni e gli elogi continuano ad arrivareafferma che lepossono essere utilizzate per iIlrusso Vladimirsi è unito alla lunga lista di ammiratori di Bitcoin dopo aver ammesso all'inizio di questa settimana che lepossono essere utilizzate come mezzo di pagamento. Ha fatto questo commento rispondendo a Hadley Gamble della CNBC all'evento Russian Energy Week.ha ammesso che usare leper pagare beni e servizi è perfettamente consentito. Tuttavia, pensa che sia ancora presto per Bitcoin sostituire il dollaro USA per i trader globali.ha anche toccato la ...

