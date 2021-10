Manuel Bortuzzo, suo padre affossa Lulù Selassié: “Oppresiva” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti di punta di questa edizione del GFVip e suo padre Franco è un vero peperino. Anche questa settimana, infatti, ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. L’argomento? Lulù. Il signor Franco, sollecitato dai giornalisti di Chi, ha dichiarato di esser felice che suo figlio abbia messo la parola fine alla storia con Lulù Selassié, perché la casa del Grande Fratello Vip sarebbe – a suo dire – non idonea a far nascere una storia d’amore. “Il Grande Fratello Vip è un gioco e va trattato come tale, Manuel è stato deciso nel dire basta a Lulù. La Casa anche se è grande ma è sempre stretta. Fuori ci aspetta una vita enorme è inutile che adesso si forzano a fare una storia, non è il posto giusto al mio avviso”. E ancora: “Perché ... Leggi su biccy (Di venerdì 15 ottobre 2021)è uno dei concorrenti di punta di questa edizione del GFVip e suoFranco è un vero peperino. Anche questa settimana, infatti, ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. L’argomento?. Il signor Franco, sollecitato dai giornalisti di Chi, ha dichiarato di esser felice che suo figlio abbia messo la parola fine alla storia con, perché la casa del Grande Fratello Vip sarebbe – a suo dire – non idonea a far nascere una storia d’amore. “Il Grande Fratello Vip è un gioco e va trattato come tale,è stato deciso nel dire basta a. La Casa anche se è grande ma è sempre stretta. Fuori ci aspetta una vita enorme è inutile che adesso si forzano a fare una storia, non è il posto giusto al mio avviso”. E ancora: “Perché ...

Advertising

iamsalvonic : #GFVIP ospiti della puntata di domani: Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino, per Manuel Bortuzzo @FiloMagnini - infoitcultura : Per Manuel Bortuzzo doppia sorpresa al Grande Fratello VIP 6 - infoitcultura : Grande fratello vip, Lulù dice di Manuel Bortuzzo “Io non mi reputo …” - blogtivvu : Il papà di Manuel Bortuzzo svela perché ha pubblicato una foto di Sophie e parla della rottura con Lulù - jennyjufrdr8 : #gfvip GFVip, Manuel Bortuzzo e l’addio a Lulù Salassiè. Le sue parole: ecco cosa le ha detto -