Borsa | Europa parte lievemente positiva | Londra +0 | 3%

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Mercati azionari del Vecchio continente tutti sopra la parità in avvio di seduta:ha aperto in crescita dello 0,3%, con Parigidello 0,4% e Francoforte dello 0,1%. . 15 ottobre 2021

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Mercati azionari del Vecchio continente tutti sopra la parità in avvio di seduta: Londra ha aperto in crescita dello 0,3%, con Parigi positiva dello 0,4% e Francoforte dello 0,1%. . 15 ottobre 2021