"Vieni a me, e resta con me Signore", è la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pontifex_it : Oggi la Chiesa celebra la festa della #MadonnadelRosario. In questo mese di ottobre vi invito a recitare questa pre… - matteosalvinimi : Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidit… - vaticannews_it : #7ottobre Guarda il video della Preghiera per la pace promossa da @santegidionews alla presenza di #PapaFrancesco.… - KattInForma : Preghiera della sera del 14 Ottobre 2021: “Vieni a me, e resta con me Signore” - maniconio : @frbddntm @fabritaara @imluca_ @xenomythos @omgiian Sisi! Come preghiera della buonanotte devi recitare il testo di TATO -