Ambra Angiolini risponde a sua figlia che l’ha difesa da Allegri e dal tapiro

(Di giovedì 14 ottobre 2021)non aveva bisogno di un post per scoprire quanto è meravigliosa suaJolanda ma da ieri lo sanno tutti. Dopo la consegna deldi Striscia la notizia, dopo che la sua storia finita conè arrivata sulla bocca di tutti, dopo ladi suaha respirato tutto questo e possiamo solo immaginare il dolore e le emozioni, poi ha scritto la sua risposta, ma solo alla sua Jolanda. E’ solo lei che merita una replica ed è sempre e ancora una volta suache le mostra l’amore vero, quello che la sta già risollevando da un altro brutto momento. Molti penseranno che esistano problemi più gravi di un amore finito per un tradimento, certo che è così ma non ha chiesto...

Advertising

Gazzetta_it : È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - MediasetTgcom24 : Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati #massimilianoallegri - PidisLa : RT @LucillaMasini: Allegri tradisce Ambra Angiolini e Striscia la Notizia le recapita un tapiro d'oro. E d'improvviso, il monologo strappal… - RoNando82 : Solidarietà ad Ambra Angiolini - guccixfeels : RT @SupportRossi46: Allegri tradisce Ambra Angiolini ma il tapiro lo danno a lei perchè non sia mai far assumere ad un uomo le proprie resp… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini

è stata difesa da Selvaggia Lucarelli dopo aver ricevuto il Tapiro D'Oro di Striscia La Notizia : la giornalista ha attaccato Vanessa Incontrada per non aver teso la mano all'attrice ...Si sono detti addio Max Allegri ee, a quanto pare, non si è trattato di un addio pacifico. Anzi, sono stati tuoni e fulmini. Noi di "Chi" lo avevamo previsto poche settimane fa, quando avevamo sorpreso l'attrice in ...Ambra Angiolini non aveva bisogno di un post per scoprire quanto è meravigliosa sua figlia Jolanda ma da ieri lo sanno tutti. Dopo la consegna del tapiro di Striscia la notizia, dopo che la sua storia ...La rottura, secondo quanto scrive 'Chi', è definitiva e arriva al termine di una crisi nata prima del lockdown. Secondo 'Chi' quando Allegri torna nella capitale lombarda farebbe di tutto per evitare ...