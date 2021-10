Nube tossica arriva a Napoli, maxi incendio di plastica ad Airola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una Nube di fumo nero, alta e minacciosa, da arriva a Napoli . Ancora ignote le cause dell'incendio divampato nella zona industriale del centro sannita, in un deposito della Sapa , azienda che opera ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unadi fumo nero, alta e minacciosa, da. Ancora ignote le cause dell'divampato nella zona industriale del centro sannita, in un deposito della Sapa , azienda che opera ...

Advertising

UNDMofficial : New post: Incendio Airola oggi, nube tossica di plastica: scuole chiuse e cittadini barricati in casa - MarcoProchilo : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Davanti ad una nube tossica ti preoccupi per una scoreggia. - zazoomblog : Incendio ad Airola una nube nera e tossica arriva fino a Napoli - #Incendio #Airola #tossica #arriva - osnapitziriss : C'È UNA NUBE TOSSICA - joseph230661 : E vai di diossina...?? -