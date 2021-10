Marco Rizzo | “La viabilità e gli attracchi verso il mare saranno le priorità per Castellabate”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Monica De Santis Con un scarto di 75 voti sul secondo candidato,è stato eletto lo scorso 4 ottobre nuovo sindaco di, il paese divenuto noto in tutta Italia grazie al film “Benvenuti al Sud”.ha battuto gli sfidanti Domenico Di Luccia e Luisa Maiuri. Un testa a testa che è durato fino alla fine dello spoglio delle schede e che come detto, è stato vinto proprio sul finale da. Ora ad una settimana dalla sua elezionesi presenta ai suoi concittadini, parla dei progetti futuri per la sua bella cittadina ed anche della sua elezione. Un risultato sperato, che si è guadagnato sul campo e nel quale credeva… “Credo nella mia vittoria, ho lavorato per questo ed ho affrontato una campagna elettorale entusiasmante e ricca di contenuti”. Che campagna ...