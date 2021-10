LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: testa e gruppo sulla lunga salita di San Giovanni in Monte, 3 minuti il vantaggio dei fuggitivi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14:22 Quando mancano 100 km alla fine della corsa, il gruppo, tirato dalla UAE di Matteo Trentin si è portato a 2’52” dalla testa. 14:18 Ritardo del gruppo che non accenna a scendere, rimane superiore ai 3 minuti. 14:15 gruppo di testa ora sul tratto più difficile della salita, l’unico punto in cui la pendenza supera il 10%. 14:12 L’ascesa verso San Giovanni in Monte misura 10.4 km, salita quindi molto lunga pur non presentando pendenze particolarmente dure (3.3% di media). 14:09 Corridori subito impegnati in un altro tratto di salita, che porterà al GPM di San Giovanni in Monte. 14:06 I corridori ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:22 Quando mancano 100 km alla fine della corsa, il, tirato dalla UAE di Matteo Trentin si è portato a 2’52” dalla. 14:18 Ritardo delche non accenna a scendere, rimane superiore ai 3. 14:15diora sul tratto più difficile della, l’unico punto in cui la pendenza supera il 10%. 14:12 L’ascesa verso Saninmisura 10.4 km,quindi moltopur non presentando pendenze particolarmente dure (3.3% di media). 14:09 Corridori subito impegnati in un altro tratto di, che porterà al GPM di Sanin. 14:06 I corridori ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: testa e gruppo alle prese con il Monte Berico primo vero ostacolo - #Veneto… - corcionegiusep : @LittleMixlTALIA Fortunatamente ci sono tante persone che riescono a capire bene le situazioni, e che non puntano s… - JackyHopeWorld_ : lo sapevo che andava in live mentre ero a scuola...poi ho letto in giro che sono entrati anche hobi e kook in stanz… - zazoomblog : LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: 8 corridori in testa il gruppo è indietro di tre minuti! - #Veneto #DIRETTA:… - SpazioCiclismo : #GirodelVeneto Dopo 40km di corsa gli otto battistrada hanno un vantaggio di 3'32' sul gruppo, controllato dalla… -