‘Finché Accordo Non Vi Separi’, il podcast sul divorzio Martin-Palthrow (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ‘Finché Accordo Non Vi Separi’ torna con un nuovo podcast. Questa volta viene analizzato il divorzio tra Chris Martin e Gwyneth Palthrow È online da oggi, mercoledì 13 ottobre, l’ultimo episodio della serie podcast Finché Accordo Non Vi Separi, a cura di Maria Luisa Missiaggia, avvocato Matrimonialista e della Famiglia del Foro di Roma, con esperienza trentennale sul campo e fondatrice di Studiodonne ONLUS. Al centro di quest’ultimo appuntamento, il divorzio tra Chris Martin e Gwyneth Paltrow. Un caso del tutto singolare, nel quale entra in gioco la teoria del “disaccoppiamento consapevole”. Una scelta, quella presa dai due ex coniugi, che sottolinea marcatamente quanto sia possibile separarsi con ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Non Vitorna con un nuovo. Questa volta viene analizzato iltra Chrise GwynethÈ online da oggi, mercoledì 13 ottobre, l’ultimo episodio della serieFinchéNon Vi Separi, a cura di Maria Luisa Missiaggia, avvocato Matrimonialista e della Famiglia del Foro di Roma, con esperienza trentennale sul campo e fondatrice di Studiodonne ONLUS. Al centro di quest’ultimo appuntamento, iltra Chrise Gwyneth Paltrow. Un caso del tutto singolare, nel quale entra in gioco la teoria del “disaccoppiamento consapevole”. Una scelta, quella presa dai due ex coniugi, che sottolinea marcatamente quanto sia possibile separarsi con ...

Advertising

serenagomelino : RT @lincemisteriosa: Tutti d'accordo che finché in questo universo esisterà iicf non c'è stunt che regga? - AlessioBuzzanca : @antoniosavona Questo è un altro discorso e sono d’accordo con te. Ma finché la regola è questa, questa si applica. - StudioDonne_ : Su @qnazionale è online l'ottavo episodio del podcast #FinchéAccordoNonViSepari: in questa puntata, il divorzio tra… - Silviisxlou : RT @lincemisteriosa: Tutti d'accordo che finché in questo universo esisterà iicf non c'è stunt che regga? - aftergl0w91 : RT @lincemisteriosa: Tutti d'accordo che finché in questo universo esisterà iicf non c'è stunt che regga? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Finché Accordo Corsa a farsi il tampone In una settimana +40% Corriere Adriatico