No green pass | Povia | “Estrema destra reclutata da governo per delegittimare dissenso”

"L'Estrema destra viene spesso reclutata da governo per delegittimare il dissenso. E' una cosa già vista, si faceva negli anni Settanta, io ero a Genova nel 2001 e ho visto la stessa identica cosa. Bastano 30 infiltrati per delegittimare una piazza e far scoppiare il caos". A dirlo all'Adnkronos è Giuseppe Povia, che commenta così i fatti di sabato a Roma e i disordini in seguito alla manifestazione no green pass. "Impossibile che 100mila persone siano tutte violente, lo sanno tutti, i telegiornali ormai fanno i copia e incolla -incalza il cantautore- Ormai nell'era di internet non ci casca più nessuno, è facile capire come stanno le cose. Lo vedi che 100mila persone non possono essere tutte violente".

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - garridino : RT @la_kuzzo: ++ Sospesa vice questore no green pass Schilirò ++ Provvedimento notificato oggi - PulvirentiSarah : Alessandra Schiliro’ , la vice questore di Roma contraria al green pass , è stata sospesa . -

Ultime Notizie dalla rete : green pass Scontri a Roma, dalle chat emerge il 'piano' segreto dei manifestanti. La procura apre due fascicoli La procura di Roma ha aperto due fascicoli di indagine sui fatti accaduti a Roma sabato, ovvero gli scontri che si sono generati dalla manifestazione No Green Pass che si è tenuta nel pomeriggio a piazza del Popolo. Un gruppo di manifestanti si è staccato dal punto di ritrovo e ha ripercorso le strade della Capitale fino ad arrivare a poche decine di ...

Green pass, le norme che scattano dal 15 ottobre La scheda. Il decreto legge 21 settembre regola le norme che si applicano da venerdì 15 ottobre per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante il green pass. TAMPONI A PREZZO CALMIERATO Fino al 31 dicembre, chi non può vaccinarsi potrà fare il tampone gratis - e per questo il decreto stanzia 105 milioni - mentre per tutti gli altri il costo ...

La procura di Roma ha aperto due fascicoli di indagine sui fatti accaduti a Roma sabato, ovvero gli scontri che si sono generati dalla manifestazione No Green Pass che si è tenuta nel pomeriggio a piazza del Popolo. Un gruppo di manifestanti si è staccato dal punto di ritrovo e ha ripercorso le strade della Capitale fino ad arrivare a poche decine di metri dalla sede della Cgil.