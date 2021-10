Napoli, rapinatori entrano in un ristorante e puntano le armi contro famiglie e bambini: il video delle telecamere di sorveglianza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due rapinatori fanno irruzione in un ristorante-pizzeria nel Napoletano, a Casavatore. Poi puntano le armi, con ogni probabilità un fucile e una mitraglietta, contro le famiglie sedute ai tavoli, tra cui numerosi bambini. È quanto si vede nelle immagini choc diffuse da Nanotv e InterNapoli e rilanciate dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. L’obiettivo dei due criminali era quello di portare via l’incasso della serata, ma non solo. I rapinatori infatti hanno anche minacciato i presenti per farsi consegnare denaro, orologi e gioielli: “Come è possibile vedere dalle immagini, i due criminali non si sono fatti scrupolo di puntare le armi nei confronti delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Duefanno irruzione in un-pizzeria nel Napoletano, a Casavatore. Poile, con ogni probabilità un fucile e una mitraglietta,lesedute ai tavoli, tra cui numerosi. È quanto si vede nelle immagini choc diffuse da Nanotv e Intere rilanciate dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. L’obiettivo dei due criminali era quello di portare via l’incasso della serata, ma non solo. Iinfatti hanno anche minacciato i presenti per farsi consegnare denaro, orologi e gioielli: “Come è possibile vedere dalle immagini, i due criminali non si sono fatti scrupolo di puntare lenei confronti...

