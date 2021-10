Libano in blackout: perché il Paese dei Cedri è al buio (Di domenica 10 ottobre 2021) Non è una novità. Ma questa volta è destinato a durare: si spengono le luci in Libano. E non si sa quando, e se verranno riaccese. Il Paese dei Cedri sta attraversando quella che viene definita dalla Banca Mondiale come una delle peggiori cisi economiche mondiali negli ultimi 150 anni. E ora le due più grandi centrali elettriche pubbliche del Paese, al Zahrani e Deir Ammar, chiudono per mancanza di carburante. Non che fino a questo momento avessero funzionato in maniera continuativa: i continui blackout sono all’ordine del giorno da sempre nel Paese, l’elettricità andava e veniva sempre più frequentemente, il servizio pubblico era arrivato ad assicurare non più di due ore al giorno, e comunque da sempre non arrivava a coprire le 24 ore. Tanto è vero che il buio ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Non è una novità. Ma questa volta è destinato a durare: si spengono le luci in. E non si sa quando, e se verranno riaccese. Ildeista attraversando quella che viene definita dalla Banca Mondiale come una delle peggiori cisi economiche mondiali negli ultimi 150 anni. E ora le due più grandi centrali elettriche pubbliche del, al Zahrani e Deir Ammar, chiudono per mancanza di carburante. Non che fino a questo momento avessero funzionato in maniera continuativa: i continuisono all’ordine del giorno da sempre nel, l’elettricità andava e veniva sempre più frequentemente, il servizio pubblico era arrivato ad assicurare non più di due ore al giorno, e comunque da sempre non arrivava a coprire le 24 ore. Tanto è vero che il...

