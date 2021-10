Calcio | Berardi | ‘ci tenevamo a vincere per il ranking | siamo contenti’

(Di domenica 10 ottobre 2021) Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – “Cia far subito bene. Con la Spagna in undici ce la saremmo giocata. Volevamo a, era importante per ilcontenti così”. Queste le parole di Domenicodopo la vittoria per 2-1 sul Belgio nella finale per il terzo posto di Nations League. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SkySport : ITALIA-BELGIO 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (47') ? rig. #Berardi (65') ? #deKetelaere (86’) ? ?? Nations League… - tuttosport : #ItaliaBelgio 2-1: #Barella e #Berardi per il terzo posto di #NationsLeague ?? - STnews365 : Pagelle Italia-Belgio: Barella di livello mondiale, Donnarumma non sbaglia Grande partita dell'Italia, che grazie a… - repubblica : Italia-Belgio 2-1, Barella e Berardi restituiscono il sorriso a Mancini [di Jacopo Manfredi] - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: L'Italia torna bella e rifila un altro KO al Belgio dopo #Euro2020 ?????????? #NationsLeague | #ItaliaBelgio -

7 Tanta buona volontà nel pressing, tante piccole belle cose al servizio dei compagni. Non trema poi dal dischetto al cospetto di Courtois (46' st Insigne ng ). RASPADORI 5 Ha un'occasione ...... proprio al 45', con Chiesa che si è visto deviare in angolo con la punta del piede dall'estremo difensore del Real un diagonale a colpo sicuro su un lancio illuminante dell'ispirato. Il ...Italia-Belgio 2-1 (0-0) nella finale per il terzo-quarto posto di Nations League. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella (25' st Cristante), Locatelli, Pell ...Torino, 10 ott. - "Ci tenevamo a far subito bene. Con la Spagna in undici ce la saremmo giocata. Volevamo a vincere, era importante per il ranking e siamo conte ...