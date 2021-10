Belgio, infortunio per Lukaku: l’ex Inter out contro l’Italia (Di sabato 9 ottobre 2021) L’attaccante Romelu Lukaku non potrà scendere in campo nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League contro l’Italia. Le due squadre sono state sconfitte in semifinale da Francia e Spagna e dovranno accontentarsi al massimo del gradino più basso del podio. Tegola per il Belgio, è stato confermato il forfait di Lukaku. l’ex Inter ha accusato un affaticamento muscolare e il tecnico Roberto Martinez ha deciso di non rischiarlo. Il Belgio dovrà fare a meno anche di Eden Hazard e Thomas Foket. Previsti dunque tanti cambi, da una parte e dall’altra. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 ottobre 2021) L’attaccante Romelunon potrà scendere in campo nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League. Le due squadre sono state sconfitte in semifinale da Francia e Spagna e dovranno accontentarsi al massimo del gradino più basso del podio. Tegola per il, è stato confermato il forfait diha accusato un affaticamento muscolare e il tecnico Roberto Martinez ha deciso di non rischiarlo. Ildovrà fare a meno anche di Eden Hazard e Thomas Foket. Previsti dunque tanti cambi, da una parte e dall’altra. L'articolo CalcioWeb.

