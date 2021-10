Vodafone Business | al via partnership con Cisco e Alleantia per la trasformazione digitale delle imprese

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Aiutare ad accelerare il processo di transizioneitaliane. Questo l’obiettivo dellaannunciata dacon. Da questa collaborazione nasceIndustrial Connect, una soluzione IoT chiavi in mano progettata per digitalizzare gli impianti di produzione esistenti, monitorare i dati input/output in tempo reale e ottenere informazioni sul funzionamento e lo stato degli impianti fondamentali per ottimizzare il processo produttivo e prendere decisioni di sviluppo. La prima azienda ad adottare la tecnologia diIndustrial Connect è Intergroup: l’azienda di logistica integrerà la soluzione nelle linee di confezionamento dei suoi ...

gigavisor : Lorenzo Forina nuovo direttore di Vodafone Business Italia - Imille10 : Lorenzo Forina nuovo direttore di Vodafone Business Italia - - paolocosso : Vodafone & Sistemi PA, affiancano le amministrazioni locali nel processo di acquisizione dei servizi necessari e u… - StartMagNews : #Olivetti (Tim) acquisisce Staer Sistemi e accelera su Iot. Tutti i numeri che emergono dal conto economico dell’az… - Gazzetta5G : RT @StartMagNews: Olivetti (Tim) acquisisce Staer Sistemi e accelera su Iot. Tutti i numeri che emergono dal conto economico dell’azienda S… -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone Business

Aiutare ad accelerare il processo di transizione digitale delle imprese italiane. Questo l'obiettivo della partnership annunciata dacon Cisco e Alleantia . Da questa collaborazione nasceIndustrial Connect , una soluzione IoT chiavi in mano progettata per digitalizzare gli impianti di produzione ...Dalla collaborazione nasceIndustrial Connect, una soluzione per digitalizzare gli impianti di produzione esistenti che sarà adottata per prima da Intergroup., Cisco e Alleantia annunciano una collaborazione per aiutare ad accelerare il processo di transizione digitale delle imprese italiane. Da questa collaborazione nasce...Vodafone, Cisco e Alleantia hanno creato Vodafone Industrial Connect per aiutare ad accelerare la transizione digitale delle imprese italiane.Passa a Vodafone e scopri le offerte, anche con Gigabyte illimitati e 5G incluso, per chi effettua la portabilità da TIM, WindTre o Iliad Vodafone è tra i migliori operatori di telefonia mobile in Ita ...