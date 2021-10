Uomini e Donne oggi 8 ottobre, le anticipazioni del Trono classico e del Trono over (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne potrebbe mandare in onda il tanto atteso momento in cui Joele viene invitato dalla padrona di casa, Maria de Filippi, a lasciare lo studio. Dopo la puntata di ieri interamente dedicata al Trono over, e in particolare alla storia tra Ida Platano e Marcello, e l’uscita di Isabella con un nuovo cavaliere, oggi la puntata dovrebbe concentrarsi su tronisti e corteggiatori. Ieri Ida ha deciso di tagliare la frequentazione con Marcello, il cavaliere con cui stava uscendo da diverse settimane e con cui aveva iniziato a costruire una solida frequentazione. Isabella ha invece stroncato sul nascere la frequentazione con un nuovo cavaliere: la dama non ha gradito alcuni atteggiamenti dell’uomo. oggi quindi lo spazio dovrebbe ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ultima puntata della settimana dipotrebbe mandare in onda il tanto atteso momento in cui Joele viene invitato dalla padrona di casa, Maria de Filippi, a lasciare lo studio. Dopo la puntata di ieri interamente dedicata al, e in particolare alla storia tra Ida Platano e Marcello, e l’uscita di Isabella con un nuovo cavaliere,la puntata dovrebbe concentrarsi su tronisti e corteggiatori. Ieri Ida ha deciso di tagliare la frequentazione con Marcello, il cavaliere con cui stava uscendo da diverse settimane e con cui aveva iniziato a costruire una solida frequentazione. Isabella ha invece stroncato sul nascere la frequentazione con un nuovo cavaliere: la dama non ha gradito alcuni atteggiamenti dell’uomo.quindi lo spazio dovrebbe ...

