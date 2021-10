Ufficiale | Lazio | arrivano due rinnovi Acerbi fino al 2025 | Immobile fino al 2026

(Di venerdì 8 ottobre 2021)dueimportantissimi in casa. Non tramite un comunicatodel club biancoceleste ma grazie al prospetto di bilancio presentato in queste ore. Si può leggere che ci sono duepresentati diversi mesi fa. Ciroha sottoscritto un prolungamento del contrattoal, con somma identica rispetto a quella precedente, circa 3,5 milioni più premi. Mentre il difensore centrale, Francesco, ha prolungatoala circa 2 milioni di euro più premi. Entrambi avevano fatto questa operazione prima della fine della passata stagione, oggi é diventatatramite il prospetto del bilancio. Foto: ...

Il difensore, classe '88, resterà così alla Lazio fino a 37 anni, Immobile (in biancoceleste dal 2016) fino a quando ne avrà 36.