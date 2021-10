TikTok sta per rafforzare la sua posizione, anche in televisione (Di venerdì 8 ottobre 2021) La nuova frontiera delle applicazioni social è la televisione. Quello che potrebbe sembrare un ritorno al passato, in realtà, rappresenta una nuovo modo per attirare l’attenzione del pubblico. In particolare quella dei più giovani, sempre più nativi digitali in tutte le loro sfaccettature. E, seguendo questo percorso multi-device, TikTok ha trovato l’accordo con uno dei principali produttori di Smart TV – la coreana LG – per un aggiornamento che consentirà agli utenti di effettuare il download dell’app social anche sul proprio televisore. LEGGI anche > Quello che c’è da sapere sulla challenge “slap a teacher” su TikTok e perché non bisogna crederci troppo Ovviamente non sarà per tutti. Come accaduto già nel 2020, quando venne lanciata la stessa applicazione su alcuni modelli di Smart TV realizzati ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 ottobre 2021) La nuova frontiera delle applicazioni social è la. Quello che potrebbe sembrare un ritorno al passato, in realtà, rappresenta una nuovo modo per attirare l’attenzione del pubblico. In particolare quella dei più giovani, sempre più nativi digitali in tutte le loro sfaccettature. E, seguendo questo percorso multi-device,ha trovato l’accordo con uno dei principali produttori di Smart TV – la coreana LG – per un aggiornamento che consentirà agli utenti di effettuare il download dell’app socialsul proprio televisore. LEGGI> Quello che c’è da sapere sulla challenge “slap a teacher” sue perché non bisogna crederci troppo Ovviamente non sarà per tutti. Come accaduto già nel 2020, quando venne lanciata la stessa applicazione su alcuni modelli di Smart TV realizzati ...

Federica Torchetti: "Vietare 'La scuola cattolica'? I ragazzini vedono di tutto su TikTok e la Storia viene censurata" "Un ragazzino di 13 anni oggi sta su TikTok, Instagram e Facebook. Su Internet vede di tutto, e mi sembra assurdo che una storia vera, che racconta dei fatti reali, venga censurata. Ma perché? Trovo tutto molto incoerente rispetto ...

Khaby Lame, maglia in regalo da Mbappé e battute con Pogba: nella Francia tutti pazzi per la stella di TikTok La sua mossa è una delle più imitate al mondo. Perché la popolarità di Khaby Lame, star da 115 milioni di follower su TikTok e quasi 50 milioni su Instagram, ha ...

