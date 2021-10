Simbolotto | estrazione del 07 ottobre 2021 | ecco i simboli vincenti

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 ottobre 2021)è il nuovo gioco opzionale gratuito associato al Gioco del Lotto che prevede l’casuale di 5(su 45 disponibili) su una determinata ruota in promozione nel mese: per tutto il mese di settembre, ilè collegato alla ruota di Roma.del 728 – Ombrello 32 – Disco 30 – Cacio 20 – Festa 26 – Elmo 15 – Ragazzo Come si gioca Per giocare albasta includere nella propria giocata del Lotto/Lotto Più la ruota in promozione, identificata con la S di. Nel momento in cui si effettua la giocata, verrà assegnata in maniera gratuita e casuale una combinazione di 5. La giocata sulla ruota “Tutte” non prevede la partecipazione al ...