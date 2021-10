Lobby nera, Ciocca: "Ho dato mandato di denunciare Jonghi Lavarini" (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ho dato oggi mandato ai miei legali di predisporre una denuncia nei confronti di Jonghi Lavarini in caso abbia commesso un reato utilizzando il mio nome”. Lo ha spiegato all’ANSA l’europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, in relazione all’inchiesta giornalistica di Fanpage sulla cosiddetta ‘Lobby nera’ di cui è stata trasmessa ieri la seconda puntata nella trasmissione ‘Piazzapulita’ su La7. “Ho anche dato mandato di predisporre denuncia nei confronti di chi abbia diffuso o diffonda false notizie su presunti comportamenti irregolari a me attribuiti danneggiando la mia immagine e la Lega”, ha aggiunto Ciocca. Una “alleanza” tra il “gruppo” di Roberto Jonghi Lavarini, detto il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Hooggi manai miei legali di predisporre una denuncia nei confronti diin caso abbia commesso un reato utilizzando il mio nome”. Lo ha spiegato all’ANSA l’europarlamentare della Lega, Angelo, in relazione all’inchiesta giornalistica di Fanpage sulla cosiddetta ‘’ di cui è stata trasmessa ieri la seconda puntata nella trasmissione ‘Piazzapulita’ su La7. “Ho anchemandi predisporre denuncia nei confronti di chi abbia diffuso o diffonda false notizie su presunti comportamenti irregolari a me attribuiti danneggiando la mia immagine e la Lega”, ha aggiunto. Una “alleanza” tra il “gruppo” di Roberto, detto il ...

