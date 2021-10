Gli incredibili bonus del vecchio Barca: 11 milioni l’anno in più solo per giocare la metà delle partite (Di venerdì 8 ottobre 2021) In Spagna della due diligence del Barcellona hanno fatto “scandalo” soprattutto i bonus che l’ex presidente Bartomeu garantiva ai calciatori al momento del rinnovo dei contratti. Ben 11 milioni per giocare almeno metà delle partite in stagione, un milione e duecentomila euro per il superamento della fase a gironi della Champions, tre milioni e seicentomila per una tripletta o quindici milioni per chi non lasciava il club. A rivelare le cifre il programma RAC1 ‘Tú Diràs’, che ha avuto accesso ai contratti di due giocatori che sono rimasti anonimi, ma che sono definiti “titolari regolari” e che hanno firmato i loro rinnovi durante il mandato del precedente presidente. Ne scrivono As, Sport e anche altri quotidiani. In uno dei contratti svelati, per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) In Spagna della due diligence del Barcellona hanno fatto “scandalo” soprattutto iche l’ex presidente Bartomeu garantiva ai calciatori al momento del rinnovo dei contratti. Ben 11peralmenoin stagione, un milione e duecentomila euro per il superamento della fase a gironi della Champions, tree seicentomila per una tripletta o quindiciper chi non lasciava il club. A rivelare le cifre il programma RAC1 ‘Tú Diràs’, che ha avuto accesso ai contratti di due giocatori che sono rimasti anonimi, ma che sono definiti “titolari regolari” e che hanno firmato i loro rinnovi durante il mandato del precedente presidente. Ne scrivono As, Sport e anche altri quotidiani. In uno dei contratti svelati, per ...

