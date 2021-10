Come il vino cambia il mondo. Segui il workshop in diretta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella settimana del vino milanese, il Foglio in collaborazione con Pasqua Vigneti e Cantine Spa organizza il workshop “Come il vino cambia il mondo”. Si comincia alle ore 10. Il seminario è suddiviso in quattro lezioni: La globalizzazione spiegata con il vino Il boom economico spiegato con il vino La cultura italiana, moderna, spiegata con il vino L’evoluzione dell’Europa spiegata con il vino Intervengono Stefano Cingolani, Camillo Langone, Antonio Pascale e Paola Peduzzi. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella settimana delmilanese, il Foglio in collaborazione con Pasqua Vigneti e Cantine Spa organizza ililil”. Si comincia alle ore 10. Il seminario è suddiviso in quattro lezioni: La globalizzazione spiegata con ilIl boom economico spiegato con ilLa cultura italiana, moderna, spiegata con ilL’evoluzione dell’Europa spiegata con ilIntervengono Stefano Cingolani, Camillo Langone, Antonio Pascale e Paola Peduzzi.

