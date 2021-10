Ballottaggio. Per chi voteranno i romani? (Di venerdì 8 ottobre 2021) di Attilio Runello. È iniziato nella Capitale il dibattito fra i due candidati che andranno al Ballottaggio e i due che comunque hanno totalizzato molte preferenze. Sul piano dei programmi quello di Gualtieri si avvicina a quello dei 5stelle e quello di Calenda a quello di Michetti. Sia Calenda che Raggi potrebbero essere interessati a Leggi su freeskipper (Di venerdì 8 ottobre 2021) di Attilio Runello. È iniziato nella Capitale il dibattito fra i due candidati che andranno ale i due che comunque hanno totalizzato molte preferenze. Sul piano dei programmi quello di Gualtieri si avvicina a quello dei 5stelle e quello di Calenda a quello di Michetti. Sia Calenda che Raggi potrebbero essere interessati a

Advertising

CarloCalenda : 4) Si candida a sindaco di Roma quando nessuno nel PD lo voleva fare. 5) Partecipa al tavolo inconcludente del csx… - ilfoglio_it : Come raccontato da @simocanettieri il 28 settembre, #Michetti lavorava da tempo a un incontro con #Raggi, in ottica… - isabellarauti : Lo facciamo per l’amore per #Roma, per non consegnare la città nelle mani della sinistra, per cambiare davvero, per… - Milone50 : @ilgiornale Vincerà il ballottaggio! I 5s non daranno mai il voto a Gualtieri ! mentre i voti di calenda per metà andranno a MICHETTI - freeskipperIT : Ballottaggio. Per chi voteranno i romani? -