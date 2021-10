Le guerre d’Europa nei racconti crudi di chi le ha vissute

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Appena la guerra calpestò l’atrio col suo stivale, Obrad indossò l’uniforme e si presentò davanti al palazzo, rabbioso e armato fino ai denti. Lo rimandarono però ai suoi compiti: guidare l’escavatore in città e spostare le case distrutte, quindi il vicino Obrad, guidando il suo escavatore, distrusse l’intera città vecchia e la caricò sui camion che trasportavano il materiale della case musulmane abbattute chissà dove e chissà a chi. A quelli che stavano di guardia nei posti di blocco in città sorrideva e diceva che lui stava facendo un’opera per la nazione, mentre loro si divertivano, lui eliminava i muri impuri”. L’ascensore di Prijedor, di Darko Cvijeti? (traduzione di Elisa Copetti e postfazione di Federica Manzon; Bottega Errante Edizioni), è uno straordinario affresco sulle conseguenze belluine della guerra che ha lacerato la ex Jugoslavia. Un condominio di mattoni rossi di ...