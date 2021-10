Conte | “M5S? Non ce lo vedo a fare il ramo di un Ulivo”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Il Pd puòsicuramente le valutazioni che ritiene: se pensa di riproporre la stagione del vecchiobene, però sicuramente è un progetto politico che ha avuto unastualizzazione storica ben precisa. Riproporre vecchie formule adesso non credo abbia molto senso, ilsto è completamente diverso. Ilha già avviato un dialogo con il Pd e con le altre forze progressiste: penso a Liberi e Uguali, Articolo 1. Siamo disponibili a continuare questo dialogo, che ha dato frutti importanti in questa tornata elettorale e credo continuerà a darli se continueremo a coltivarlo, ma nel reciproco rispetto”. Così il leader 5 Stelle Giuseppe, in collegamento con ‘Tagadà’ su La7. “Non ce loaffatto ilil ...

'Non ce lo vedo ila fare un ramo dell'Ulivo... Noi la transizione ecologica l'abbiamo nel Dna e siamo un albero che dà ossigeno per nostro conto'. Lo ha detto Giuseppea Tagadà su La7. 'Il Pd può fare le ...Così il leader 5 Stelle Giuseppe, in collegamento con 'Tagadà' su La7. " Non ce lo vedo affatto ila fare il ramo di un Ulivo ", rimarca quindi l'ex premier. "Non mi piace parlare delle ...Sull'incontro Salvini-Draghi, continua Conte, 'spero che da questo incontro il leader della Lega ne esca illuminato e soprattutto che possa finalmente afferrare una posizione definitiva sulla politica ...Giuseppe Conte, in tour in Sicilia ... dialogo con reciproca autonomia e rispetto", ha detto il presidente di M5s a margine di un incontro elettorale a Giarre, nel Catanese.