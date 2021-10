Ponte sullo Stretto, Occhiuto: "Acceleratore necessario alla Sicilia e alla Calabria" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roberto Occhiuto, il neo presidente della Regione Calabria è intervenuto a Tg2 Post dichiarando: "Alta velocità Napoli-Reggio Calabria? Si farà grazie al finanziamento del fondo complementare che si aggiunge alle risorse del Pnrr". "L'alta velocità - prosegue il governatore - si farà più velocemente se c'è il Ponte sullo Stretto di Messina e io sono favorevole alla sua realizzazione. Anche per Ferrovie, collegare una regione di 1 milione 900 mila abitanti con un investimento importante è una cosa, collegare due regioni che sommano 7 milioni di abitanti rende l'investimento economicamente più sostenibile. Il Ponte sullo Stretto sarebbe un Acceleratore per tutte le altre infrastrutture ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roberto, il neo presidente della Regioneè intervenuto a Tg2 Post dichiarando: "Alta velocità Napoli-Reggio? Si farà grazie al finanziamento del fondo complementare che si aggiunge alle risorse del Pnrr". "L'alta velocità - prosegue il governatore - si farà più velocemente se c'è ildi Messina e io sono favorevolesua realizzazione. Anche per Ferrovie, collegare una regione di 1 milione 900 mila abitanti con un investimento importante è una cosa, collegare due regioni che sommano 7 milioni di abitanti rende l'investimento economicamente più sostenibile. Ilsarebbe unper tutte le altre infrastrutture ...

ringetto65 : RT @gioatriz: I PONTOLOGI @Musumeci_Staff @matteorenzi @matteosalvinimi Carissimi, che fine ha fatto il Ponte sullo Stretto? Non ne parl… - jeanontwitt : @fiamma1990 @AntonioSpadafo4 Facciamo il ponte sullo Stretto! - antoniorunci : @GuidoCrosetto ... la Raggi non c'è più come sindaco e mafia capitale è sempre al suo posto... coi soldi che chiede… - gioatriz : I PONTOLOGI @Musumeci_Staff @matteorenzi @matteosalvinimi Carissimi, che fine ha fatto il Ponte sullo Stretto? N… - CarieriF : RT @AlessandroPipi4: Calenda e pezzi del renzismo presenti dentro e fuori dal PD, quali interessi vorranno difendere una volta andati al go… -