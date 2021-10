Le Iene: l’avvocato di Dayane svela la verità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle ultime settimana ha allarmato tutti la situazione della bella Dayane Mello; l’ex gieffina sta partecipando al reality brasiliano “A Fazenda” dove è stata vittima di molestie da parte di un suo ormai ex coinquilino. Ieri nella puntata de “Le Iene” l’avvocato della modella ha svelato tutta la verità sulle sue condizioni. Nelle settimane scorse hanno fatto molto clamore le molestie subite dalla bella Dayane Mello durante la sua partecipazione al reality “A Fazenda”. La modella brasiliana mentre non era del tutto cosciente è stata molestata da un altro concorrente, il noto cantante brasiliano Nego Do Borel. A far discutere oltre alla poca tutela che il reality ha dimostrato nei confronti di Dayane, è stata anche la situazione del cantante, già indagato per ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle ultime settimana ha allarmato tutti la situazione della bellaMello; l’ex gieffina sta partecipando al reality brasiliano “A Fazenda” dove è stata vittima di molestie da parte di un suo ormai ex coinquilino. Ieri nella puntata de “Ledella modella hato tutta lasulle sue condizioni. Nelle settimane scorse hanno fatto molto clamore le molestie subite dalla bellaMello durante la sua partecipazione al reality “A Fazenda”. La modella brasiliana mentre non era del tutto cosciente è stata molestata da un altro concorrente, il noto cantante brasiliano Nego Do Borel. A far discutere oltre alla poca tutela che il reality ha dimostrato nei confronti di, è stata anche la situazione del cantante, già indagato per ...

