Giulia De Lellis tradita e infettata dal fidanzato: la reazione allo scherzo de "Le Iene" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Anche Giulia De Lellis figura tra i personaggi famosi che sono stati vittime degli scherzi crudeli de Le Iene. Il programma di Italia 1 ha fatto credere alla ragazza non solo di avere le corna (per la seconda volta, visto che l'ex fidanzato Andrea Damante l'aveva tradita) ma anche di essersi ammalata di una brutta malattia che si trasmette solo per via sessuale. E la reazione di Giulia è stata tutta da ridere".

