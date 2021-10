GF Vip, Endemol si scusa per le parole offensive degli autori: "Frasi ingiustificabili" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Endemol Shine Italy, società che produce il Grande Fratello Vip, si è scusata sui social per alcune Frasi sfuggite agli autori con i microfoni aperti. Endemol ha diffuso un comunicato di scuse per le parole offensive degli autori ascoltate dai concorrenti del GF Vip e dal pubblico per un errore della regia: lo scorso lunedì i microfoni degli autori sono rimasti aperti e nella casa si sono sentite parole come "imbecilli" e "cerebrolesi". Lunedì scorso, mentre alcuni concorrenti erano nel giardino della casa del grande Fratello Vip 6, qualcuno in regia ha dimenticato i microfoni aperti permettendo ai concorrenti di ascoltare una conversazione che, visto il contenuto, era destinata a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) LaShine Italy, società che produce il Grande Fratello Vip, si èta sui social per alcunesfuggite aglicon i microfoni aperti.ha diffuso un comunicato di scuse per leascoltate dai concorrenti del GF Vip e dal pubblico per un errore della regia: lo scorso lunedì i microfonisono rimasti aperti e nella casa si sono sentitecome "imbecilli" e "cerebrolesi". Lunedì scorso, mentre alcuni concorrenti erano nel giardino della casa del grande Fratello Vip 6, qualcuno in regia ha dimenticato i microfoni aperti permettendo ai concorrenti di ascoltare una conversazione che, visto il contenuto, era destinata a ...

