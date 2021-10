Milano, il virologo Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere. “Sistematico condizionamento dei concorsi” (Di martedì 5 ottobre 2021) ll virologo milanese Massimo Galli, già primario del reparto di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, professore ordinario presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’università Statale di Milano, nonché volto noto in tempi di pandemia e di Covid, in pensione da pochi giorni e con un libro “in cantiere”, è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere, turbativa d’asta, falso in atto pubblico. Ipotesi di reato, secondo l’accusa, per la maggior parte avvenute durante il periodo del primo lockdown del marzo 2020. E’ quanto emerge dal decreto di perquisizione e sequestro eseguito in queste ore dai carabinieri del Nas a carico di 33 persone, tra professori universitari, dirigenti pubblici legati alla politica, ricercatori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) llmilanese, già primario del reparto di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di, professore ordinario presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’università Statale di, nonché volto noto in tempi di pandemia e di Covid, in pensione da pochi giorni e con un libro “in cantiere”, è indagato dalla Procura diper, turbativa d’asta, falso in atto pubblico. Ipotesi di reato, secondo l’accusa, per la maggior parte avvenute durante il periodo del primo lockdown del marzo 2020. E’ quanto emerge dal decreto di perquisizione e sequestro eseguito in queste ore dai carabinieri del Nas a carico di 33 persone, tra professori universitari, dirigenti pubblici legati alla politica, ricercatori, ...

Agenzia_Ansa : 'Temo altri colpi di coda del virus Sars-CoV-2, prepariamoci a come organizzare e gestire uno scenario in cui aumen… - ismaylyusuf : RT @fattoquotidiano: Milano, il virologo Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere. “Sistematico condizionamento dei… - silviamarzial : RT @repubblica: Milano, il virologo Massimo Galli indagato per bandi pilotati all'universita' Statale. Altri 32 sotto inchiesta https://t.… - fattoquotidiano : Milano, il virologo Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere. “Sistematico condizionamento d… - virtualex71 : RT @repubblica: Milano, il virologo Massimo Galli indagato per bandi pilotati all'universita' Statale. Altri 32 sotto inchiesta https://t.… -